* Het schooljaar staat nu echt voor de deur. Scholen voeren een verbod in op het gebruik van de gsm en de sociale media. Het Spectrumcollege in Lummen bant de smartphone volledig, ook tijdens de pauzes voor de leerlingen van de eerste graad.*Busbedrijf De Zigeuner dreigt door het faillissement van busbouwer Van Hool geen reserveonderdelen meer te vinden voor zijn autocars.*Het Vlaams Belang komt bij de verkiezingen van 13 oktober op in de helft van de Limburgse gemeenten en wil het cordon sanitaire doorbreken. Wie de grootste partij wordt, krijgt 14 dagen het initiatiefrecht en levert in principe de burgemeester.*Bij STVV neemt de druk op coach Lattanzio toe. De Kanaries wachten nog op hun eerste zege en winnen best in Kortrijk.*En Buitenbeenpop in Leopoldsburg is veruit het vrolijkste festival van deze zomer. Het uitgelaten publiek geniet van een uitverkochte editie.