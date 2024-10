Vlaams Belang: "Kans dat cordon sanitaire in enkele Limburgse gemeenten doorbroken wordt"

- Er circuleert een filmpje onder leerlingen waarop te zien is hoe een leerling van Kindsheid Jesu een leerkracht een harde slag in het gezicht geeft.- Steven Vandeput noemt voor het eerst de namen van Limburgse N-VA'ers die minister kunnen worden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag hoopt Vandeput zichzelf op te volgen als burgemeester van Hasselt en zijn positie als machtigste politicus van het moment in Limburg te bevestigen.- Opvallend. In ons provincieraadsdebat blijkt gedeputeerde van onderwijs Bert Lambrechts geen pleitbezorger van de levensnoodzakelijke uitbreiding van de universiteit Hasselt. In ons Limburg Kiest-debat is vandaag Sint-Truiden aan de beurt.- Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de partij het cordon sanitair in enkele Limburgse gemeenten kan doorbreken.- En het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis gaan nauwer samenwerken onder de naam 'Inez Limburg'. Het is een eerste stap richting een mogelijke fusie in de toekomst.