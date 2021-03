Het Limburgse bouwbedrijf Democo Group is uitgeroepen tot een van de beste werkgevers van België. Het familiebedrijf met hoofdzetel in Hasselt viel in de prijzen tijdens de awardshow van het ‘Great Place to Work Institute’ en ‘Vlerick Business School’. Democo ontving het label van ‘Beste werkplek van België’ in de categorie ‘grote bedrijven’. Het bouwbedrijf werd bekroond omwille van haar grote inspanningen op het vlak van communicatie, opleiding en ontspanning. Een mooie bekroning voor een jaar hard werken, klinkt het bij Democo.