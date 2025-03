'Vlaamse Anton Corbijn' Carline Vandercruyssen opent expo in Cultuurcentrum Hasselt

De stad Beringen neemt na 27 jaar afscheid van het festival Paal op Stelten. Dat is ondertussen uitgegroeid tot een groot evenement en mist volgens de stad zijn oorspronkelijke opzet. De beslissing om het festival niet meer te laten doorgaan, komt niet als een verrassing. Paal op Stelten werd ooit georganiseerd als buurtbijeenkomst, maar is de laatste jaren uitgegroeid tot een festival waar duizenden bezoekers naar afzakken, waarvan amper 25 procent uit Beringen zelf kwam. Schepen van Visit Ornella Schreurs vult aan: "Daarbovenop werd het muziekevenement al enkele jaren geconfronteerd met stijgende kosten die het steeds uitdagender maakten om het hoofd boven water te houden. Deze beslissing is daarom echt doordacht en gedragen, ook door onze lokale middenstand die enthousiast is over een frisse wind. Natuurlijk erkennen we de geschiedenis van Paal op Stelten. We ontvingen al eerder signalen van inwoners dat ze terug graag een evenement wilden in Paal-centrum. Als stad willen we uiteraard blijven kijken naar hoe we Beringen een fijne plek kunnen maken om te vertoeven. Daarom onderzoeken we welke nieuwe evenementen georganiseerd kunnen worden die een breder publiek aanspreken. We zien dit vooral als een kans om ons evenementenkader een nieuwe richting te geven.” De stad werkt intussen aan nieuwe initiatieven om verenigingen en ondernemers opnieuw extra kansen te bieden. Foto: Paal op Stelten