Vlaamse regering geeft groen licht voor schakelzorgcentrum Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft gisteravond beslist om het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden op te starten. De Zuid-Limburgse burgemeesters lieten eerder al weten voorstander te zijn van een schakelzorgcentrum voor coronapatiënten. “Door de goede voorbereiding kunnen we in Sint-Truiden snel starten”, zegt minister Beke.

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering de officiële voorbereiding te starten voor de opening van schakelzorgcentra. Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra.

Sint-Trudo Ziekenhuis ontlasten

In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden flirt men momenteel met de maximumcapaciteit. Het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden zal daarom opgestart worden. De laatste cijfers die het agentschap Zorg en Gezondheid ontving wijzen op de opname van 10 nieuwe COVID-19-positieve patiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Er bevonden zich al 64 COVID-19-positieve patiënten in het ziekenhuis. Zaterdag lagen 8 patiënten aan de beademingstoestellen en het ziekenhuis heeft slechts 11 ICU-bedden voor beademing van COVID-19-patiënten. “Op basis van die elementen heeft de Vlaamse Regering beslist het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden officieel op te starten”, zegt minister Wouter Beke. De Limburgse gouverneur heeft het fiat gegeven om het gebouw van het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station van Sint-Truiden als schakelzorgcentrum in te laten richten.

Doelpubliek

Het doelpubliek voor dit centrum zijn enerzijds mensen, zowel COVID-19-patiënten als anderen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan worden.

Anderzijds kunnen ook COVID-19-patiënten opgevangen worden die nog herstellend zijn, maar die al sterk genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, zolang zij maar zorgvuldig klinisch toezicht krijgen zodat ze bij eventuele achteruitgang snel terug naar het ziekenhuis verwezen worden.

Ook vanuit de triageposten van de huisartsen en in heel precaire situaties vanuit de thuissituatie zelf kunnen mensen naar de schakelopvang gestuurd worden (mits medische check via de spoeddienst van het ziekenhuis) in afwachting van ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis.

De dertien Zuid-Limburgse burgemeesters lieten gisteren al weten voorstander te zijn van een schakelzorgcentrum in Sint-Truiden. Indien nodig zal ook Bilzen zo'n centrum openen, maar die nood is er voorlopig niet: