Vlaanderen levert extra spuiten en naalden voor vaccinaties in woonzorgcentra

Vanaf vandaag schakelt de vaccinatiestrategie een versnelling hoger en worden er stelselmatig meer bewoners en personeelsleden in woonzorgcentra gevaccineerd. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft daarom beslist om deze week ruim 10.000 extra spuiten en naalden onder de woonzorgcentra te verdelen. “Vlaanderen heeft een buffer aangelegd om te vermijden dat dosissen vaccin verloren gaan. Hoe meer en hoe sneller we kunnen vaccineren, hoe beter”, aldus minister Beke.

Nu het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft bevestigd dat er geen vijf maar zes dosissen uit een flacon van Pfizer gehaald kunnen worden, is het essentieel dat zorgverleners voldoende spuiten en naalden hebben om ook die extra zesde dosis toe te dienen. Het is de bevoegdheid van de federale regering, via het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), om te voorzien in de noodzakelijke hoeveelheid spuiten en naalden. Het FAGG levert momenteel nog vijf spuiten en naalden per flacon. Om te vermijden dat er nog dosissen over zijn die niet gebruikt kunnen worden wegens een gebrek aan materiaal, heeft Vlaams minister Beke dit weekend beslist dat er zolang dat nodig is spoedleveringen zullen volgen aan woonzorgcentra in Vlaanderen.

Maandag en dinsdag zullen er vanuit de Vlaamse stock alvast zo’n 3.600 spuiten en naalden geleverd worden aan de woonzorgcentra die nu gaan vaccineren. De civiele bescherming zal de materialen leveren. Vlaanderen heeft 350.000 fijne naalden en spuiten in stock voor de toediening van de vaccins. Daarnaast heeft Vlaanderen 70.000 optreknaalden in stock, die gebruikt worden om het vaccin te mengen met de vloeistof. In totaal zullen deze week ruim 10.000 extra spuiten en naalden verdeeld worden.