Het aantal inschrijvingen bij Syntra gaat nog steeds in stijgende lijn. Nu al zijn er 22 procent meer leerlingen dan vorig schooljaar, goed voor 1480. De stijging is het meest uitgesproken in Oost-Vlaanderen en Limburg. Bij duaal leren staat werkplekleren centraal. Leerlingen volgen één dag per week lessen op de campus en leren de andere vier dagen bij een onderneming. Over heel Vlaanderen startten vorig jaar zo'n 4.000 leerlingen aan een duaal leertraject. Vanessa De Leeuw, onderwijsmanager duaal leren, verduidelijkt: "Dankzij onze ervaring met de voorgangers ervan (de zogenaamde leertijd en het vroegere leercontract), hebben we van bij de opstart in 2019 volop ingezet op duaal leren. Wij ontvingen sindsdien al heel wat leerjongeren, maar vanaf 2021 zien we de aantallen sterk toenemen."