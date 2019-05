Vliegbasis Kleine-Brogel ijvert mee voor een veilig Limburgs luchtruim

De stad Beringen is op zoek naar een nieuwe naam voor het gemeentehuis. En de Beringenaren mogen daar mee over beslissen. De stad vraagt om namen door te sturen voor 3 juni. “We ambiëren een nieuw stadhuis dat openstaat voor de burgers. Het wordt ons huis… het huis van de Beringeraren en vandaar dat we ook hun ideeën over de naamgeving willen achterhalen in een participatief traject”, zegt burgemeester Thomas Vints. Suggesties voor de naamgeving kunnen tot 3 juni worden doorgegeven via: De facebookpagina van Beringen : www.facebook.com/stadberingen Een e-mail naar communicatie@beringen.be Per brief in de postbus of door afgifte op het stedelijk administratief centrum Een interne jury zal de voorstellen wikken en wegen en een shortlist opstellen. Daarbij zal de jury rekening houden met een aantal regels. Zo moet de naam bijvoorbeeld Nederlandstalig klinken, mag ze niet verwijzen naar een religieuze overtuiging, geen cijfers en andere tekens bevatten… "De stad Beringen wil ook graag af van de huidige klassieke benaming 'stedelijk administratief centrum'. Een nieuw gebouw … een nieuw geluid, dat is het devies," aldus burgemeester Thomas Vints. In een tweede fase van 7 juni tot 21 juni kunnen de Beringenaren stemmen op hun favoriete naam, waarna het resultaat wordt bekendgemaakt. Vanaf dan zal de nieuwe naam in alle officiële communicatie gebruikt worden en kan deze ook mee geïntegreerd worden in het ontwerp van het stadhuis en de bewegwijzering op de site.