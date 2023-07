Na een eerste groep vorige week vertrok vanochtend het gros van het Belgische detachement van de operatie Forward Land Forces (FLF), waaronder een infanterie-eenheid van 130 troepen van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie (Bvr/5 Li) uit Leopoldsburg, naar het Roemeens Cincu. Deze troepen zullen er onder leiding van de Fransen werken aan het handhaven van de veiligheid aan de oostelijke grens van de NAVO. Deze inzet van Belgische militairen in Roemenië volgt op de tweede Russische invasie in Oekraïne in februari 2022. Het Belgische detachement, de Combined Arms Tactical Subgroup (CATSG), bestaat uit ongeveer 300 militairen. Dit omvat een infanterie-eenheid van 130 troepen van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie (Bvr/5 Li) uit Leopoldsburg, die onder andere uitgerust zijn met Piranha-gevechtsvoertuigen. Ze worden versterkt door specialisten van het 11 Bataljon Genie, 10 Groep Communicatie- en Informaticasystemen, het Bataljon Artillerie, het 23 Medisch Bataljon en een verkenningspeloton uit Luxemburg. Het 18 Bataljon Logistiek verzorgt de logistieke ondersteuning. Vier maanden of twee maanden, niet elke militair zal even lang in operatie werken. Aan motivatie en voorbereiding ontbreekt het hen alvast niet. Pelotonscommandant Thibaud vertrekt voor de eerste keer op buitenlandse zending. “Na mij studies aan de KMS koos ik voor het Bataljon Bvr/5 Li, vooral omwille van de Piranha-voertuigen. Ons bataljon gebruikt deze voertuigen meer in een tactische setting en dat sprak me wel aan.” Ook personeel van de medische component zet haar schouders onder de operatie FLF. Verpleegkundige Wout en kinesiste Shana schijnen hun licht op de medische zijde van hun inzet. Ze vertrekken op respectievelijk hun derde en twee buitenlandse operatie. “Ik werk in de Role 1 post binnen het kamp, de real life medische steun, maar ook tijdens de oefeningen die de troepen daar uitvoeren,” vertelt Wout. Een Role 1 staat in voor eerste hulp op het terrein, tussen de troepen. “De bedoeling is dat België deel uitmaakt van een multinationale Role 1,” pikt Shana in. “Het is wel de bedoeling dat deze Role 1 vooral het Belgisch-Luxemburgs detachement ondersteunt. Ikzelf als kinesiste opereer op het niveau van de Battle Group, het groter plaatje,” weet ze. “De verpleegkundigen komen in principe niet in contact met, bijvoorbeeld, Franse militairen. Ik, omdat ik op het niveau van de Battle Group werk, dan weer wel.” Wout voelt zich nu meer dan ooit voorbereid om op operatie te vertrekken. “We trainden verschillende keren mee met het bataljon om zo goed en zo kwaad mogelijk op elkaar afgestemd te zijn.” Het Role 1-personeel nam deel aan oefeningen met het bataljon Bvr/5 Li om zo gekwalificeerd te geraken om mee op operatie te vertrekken. “We stomen ons al bijna een jaar klaar om te vertrekken. We voelen ons écht klaar”, besluit hij.