Voeren pakt overstromingen aan door Berwijn te verbreden

- Limburgse bedrijven kunnen een cruciale rol spelen in de versterking van de Belgische defensie. Uit een bevraging van werkgeversorganisatie VOKA blijkt dat 4 op 10 Limburgse bedrijven de toenemende dreiging in de wereld als hun grootste zorg ziet.- Op het hoogtepunt van de coronacrisis bracht TV Limburg meerdere reportages over postbode Eddy Lion. De Bilzenaar lag 26 dagen in coma. Vandaag geniet hij met volle teugen van het leven.- Nawal Farih uit Genk is de jongste CD&V-fractieleider ooit in het parlement. Ook in die nieuwe rol blijft ze ijveren voor de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.- We hebben spectaculaire beelden van een snelheidswedstrijd op 60 meter hoogte boven de Tuikabelbrug in Hasselt.- En de kleindochter van Piet Stockmans is curator van een overzichtstentoonstelling van de 85-jarige kunstenaar.