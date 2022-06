Voeren richt landschapsfonds op om streekidentiteit te versterken

- Er moet een einde komen aan de leugens die verteld worden over het stikstofakkoord. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in het TVL-Middagnieuws. Volgens de minister lijkt het alsof er een complot tegen haar persoonlijk aan de gang is.- Vandaag protesteerden boeren in Alken, Wellen, Kortessem en Peer. Het stikstofakkoord is mee goedgekeurd door CD&V en het is dit of de chaos, zegt Zuhal Demir, die vindt dat de kiezer over haar beleid moet oordelen in 2024. - Limburg krijgt op korte tijd 77 intelligente verkeerslichten. De wachttijd op dergelijke kruispunten voor weggebruikers wordt beperkt tot een minimum. - Meer dan twee derde van de automobilisten rijdt te snel over de wegenwerken aan de Kempische Brug in Hasselt. Politie LRH kan amper bijhouden met het uitschrijven van boetes.- En Jasper Philipsen wint een massaspurt in de Baloise Belgium Tour en tankt vertrouwen voor de Ronde van Frankrijk.