Voerense school herdenkt 75 jaar bevrijding Auschwitz

- Op 27 januari 2010 stierven de Zolderse Vicky Storms en haar vriend Alexis in de dramatische gasontploffing in Luik. Dag op dag tien jaar later lanceren hun ouders een reddingscentrum in Genk. Honden worden er getraind om sneller slachtoffers onder het puin te vinden. - Kopstuk Johan Danen van Groen Limburg ziet liever geen doodgraver van de provincie als nieuwe gouverneur. Hij doelt op N-VA.- Voor het eerst kwam de Limburgse taskforce samen om de economische toekomst van de provincie nieuwe impulsen te geven.- De Truiense kunstenaar Tom Herck heeft een muur van het Hasseltse Musart beschilderd, samen met de leerlingen van het kunstonderwijs.- En in onze reeks Buiten de Lijnen gaat onze journaliste karten op de Horensbergdam in Genk.