Voertuig in brand gestoken aan politiekantoor Beringen

De Lanakense vrouw die haar man vermoordde, maar beweert daar niets meer van te weten, is veroordeeld tot vijf jaar celstraf.De feiten speelden zich af in 2016 in de Bodestraat in Lanaken. De vrouw belde de hulpdiensten en zei dat haar man dood in het appartement lag. De toen 54-jarige man werd in het bovenbeen gestoken, en overleed. De vrouw zelf was de enige verdachte, maar ze bleef ontkennen en zei dat ze zich niets meer herinnerde. Enkele dagen later verklaarde ze dat ze haar man wel moest neergestoken hebben, maar dat ze slaappillen had genomen en er niets meer vanaf wist. De vrouw is nu veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en ze moet ook een schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer en de huurbaas van het appartement waar de feiten zich afspeelde.