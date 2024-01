Voetbal Vlaanderen wil af van 14-0 of 22-1 in jeugdvoetbal

In het profvoetbal is het afwachten of alle wedstrijden door kunnen gaan. Vanmiddag om half drie wordt het veld in Lommel gecontroleerd met het oog op de topper vanavond tegen Beerschot. Voor de andere wedstrijden is er voorlopig geen probleem. STVV gaat zondag op bezoek bij de fiere leider, Union. De Kanaries moeten het voorlopig zonder Abou Koita en Zion Suzuki doen. De ene speelt de Africa Cup, de andere de Asian Cup. "Maar we zijn niet onthoofd", zegt middenvelder Mathias Delorge. STVV trekt met open vizier naar Brussel.