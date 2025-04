Voetbalanalist Enrico Castro Montes: "Wouter Vrancken is geknipte man voor STVV"

door Wout Hermans

Voetbal dan, want Wouter Vrancken leidt vanmiddag zijn eerste training als coach van STVV. De Truienaar moet de Kanaries in eerste klasse zien te houden en volgens voetbalanalist Enrico Castro Montes is hij daar de geknipte man voor. Vrancken moest in janauri na tegenvallende resultaten vertrekken bij KAA Gent en hoopt zijn trainerscarrière een nieuwe wending te geven in zijn geboortestad. Bij STVV staat hij voor een grote uitdaging, want hoewel de club op dit moment eerste staat in play-off 3 lijkt het ontslag van Felice Mazzu nog niet verteerd bij de spelers.