Voetbalclub Belisia Bilzen opgeschrikt door inbraak

De pyromaan die in 2018 brand stichtte in Alken krijgt acht jaar cel. De 27-jarige man gaat daartegen in beroep. Er was dan ook heel wat twijfel in de zaak. De Tongerse rechter duidde vandaag een 27-jarige man uit Kortessem aan als dader. Diens advocaat is perplex, want zelfs de openbaar aanklager was niet zeker van zijn zaak en besliste om geen straf te eisen. Er waren in 2018 in totaal 16 Alkense branden. Bij een drietal zou de nu veroordeelde pyromaan gezien zijn op zijn fiets.