Voetbalkoorts slaat toe: Genkse fonteinen kleuren blauw

In onze reeks over de Genkse bekerzeges gaan we vandaag terug naar 2009. Racing Genk trekt na een kwakkelseizoen dat eindigde op de 8ste plaats naar de Heizel om het seizoen te redden. De druk is dus groot in de wedstrijd tegen KV Mechelen, maar Genk wint, met 2-0 dankzij 2 doelpunten van Marvin Ogunjimi. Maar de held van de avond is clubicoon Pierre Denier, die na het ontslag van Ronny Vangeneugden de club naar een derde beker leidde.