Voetgangster komt om het leven in Heusden-Zolder

Vlaams minister van mobilteit en openbare werken Lydia Peeters investeert 55 miljoen in fietsinfrastructuur in onze provincie. Het gaat om in totaal 54 projecten die verspreid zijn over de volledige provincie. De grootste projecten zijn de aanleg van riolering en fietspaden op de N72 in Zonhoven, een fietsbrug over de Boslaan in Dilsen-Stokkem en een fietstunnel onder de ring in Hasselt ter hoogte van de Elfde Liniestraat. "Limburg is al het fietsparadijs voor de recreatieve fietser, maar we moeten ook meer inzetten op functionele fietsverplaatsingen naar het werk of de school.", aldus de minister.