Vogelbescherming naar Raad van State tegen komst windmolens Lommel

In de school VLS De Buiteling, in Paal-Beringen, waar in december een hond op de speelplaats 12 leerlingen verwondde, is een politieagent komen vertellen hoe kinderen moeten omgaan met een hond. En hij had ook zijn eigen hond meegebracht. De les kadert in de nazorg, die was afgesproken met de politie, het CLB en het stadsbestuur na het incident. Bij sommige kinderen merken de ouders nu pas de gevolgen.