De start-up Arkaï van UHasselt-studenten behaalt de tweede plaats in de Europese competitie voor student-ondernemerschap. Met een bh die tot 3 maten meegroeit met je lichaam van cup A naar cup C trokt het bedrijf Arkaï naar de Europese finale van de GEN E awards van JA Europe. Deze start-up mocht de Belgische eer verdedigen op het Europese 'Songfestival voor Ondernemeschap'. JA Europe is het grootste event in Europa rond student-ondernemerschap. Dit jaar kwamen 850 mensen uit meer dan 40 landen samen in Tallinn, Estland om deel te nemen aan de competitie voor beste student-onderneming. België heeft hier voor een primeur gezorgd! Nog nooit eerder haalde een Belgische team de top 3, maar dit jaar zorgde team Arkaï van UHasselt (faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, studierichting Handelswetenschappen) voor verandering! De start-up behaalde de tweede plaats. Arkaï is actief binnen de lingerie-sector. Het bedrijf maakt een nieuwe soort bh die tot 3 maten meegroeit met je lichaam. Hiermee willen de studenten een alternatief bieden voor de fast-fashion industrie. “Onze bh gaat niet alleen langer mee, we hebben ook gekozen om de bh uit gerecycleerd polyester te maken. Zo verminderen we de afvalberg aan kleding en aan petflessen en kiezen we dus resoluut voor écht duurzaam." zegt Laura Stefani, CEO van Arkaï en 2dejaar bachelorstudente Handelswetenschappen aan UHasselt. Team Arkaï kwam zonder verwachtingen naar Estland, wetende uit ervaring van de voorbije jaren dat het enorm moeilijk is om op dit groots event in de prijzen te vallen. “Toen onze naam werd afgeroepen op het prachtige slotgala, waren wij helemaal de kluts kwijt. We hadden nooit gedacht dat we deze kers op de taart konden toevoegen aan dit prachtige avontuur” zegt Laura Stefani, CEO van Arkai. “Ik ben enorm trots op het hele team, want ook de jury heeft ons erkend voor het sterke teamwerk, ondernemende teamdynamiek en passie! Dit stimuleert ons enkel meer om van Arkai een toponderneming te maken. De pre-orders stromen binnen, we zitten al aan de 1000. Eind augustus hopen we de eerste bh’s te kunnen leveren aan onze klanten.”