Het nieuwe investeringsfonds, C for growth, neemt samen met LRM en U Plastics een familiebedrijf over in Alken. Govaerts Recycling is martkleider in ons land op vlak van gerecycleerde kunststofkorrels die worden omgezet in afgewerkte producten zoals zitbanken. Er is nog heel wat groeimarge en daar willen de drie nieuwe aandeelhouders mee aan de slag gaan.