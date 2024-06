Voka kritisch voor natuurherstelwet: "1 op 3 vergunningen in Limburg worden geweigerd of stopgezet"

- De onverwachte komst van een asielzoekerscentrum blijft voor beroering zorgen in Zutendaal. Nu pas brengt het Rode Kruis de inwoners op de hoogte.- Het asielcentrum in Zutendaal is een antenne van het grotere centrum in Lanaken. Volgens burgemeester Keulen zijn de problemen minimaal.- In Lommel maken leerlingen een documentaire over de gewelddadige confrontaties tussen extreemrechtse groeperingen en anti-fascistische tegenbetogers op het Duits kerkhof in de jaren 80.- Deze week valt er naar verwachting meer regen dan anders op een hele maand. Dat gaat mogelijk weer gepaard met wateroverlast. Pas na het weekend wordt het eindelijk droger en warmer.- En STVV stelt zijn nieuwe trainer, de Italiaan Christian Lattanzio voor.