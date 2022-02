Voka Limburg: "Arbeidsdeal is te mager en lost krapte op arbeidsmarkt niet op"

- In Pelt komt een fietser om het leven na een aanrijding door een vrachtwagen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een dodehoekongeval.- Nergens zijn leerkrachten zo vaak ziek als in de Genkse scholen. Volgens onderwijsvakbond ACOD is dat geen toeval. - Anderhalve maand na de invoering van het nieuwe afvalophaalsysteem in Limburg blijven er veel vragen en frustraties. Daarom organiseert Limburg.net workshops om het systeem uit te leggen.- Volgens oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes heeft Poetin niet veel te winnen bij een inval in Oekraïne. Het Russisch machtsvertoon is vooral bedoeld als bliksemafleider voor de problemen in eigen land.- En een communicatiebureau in Hasselt viert het einde van het verplichte thuiswerk samen met Valentijn. Alle medewerkers krijgen een massage op de werkvloer.