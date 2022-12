Voka Limburg: het dieptepunt van de economische crisis pas in tweede kwartaal 2023 bereikt

door David Bijnens

Het dieptepunt is nog niet bereikt. De Limburgse economie zal nog verder blijven achteruitgaan tot het tweede kwartaal van 2023. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van werkgeversorganisatie Voka. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis blijven zwaar doorwegen op onze bedrijven. Het herstel dat in 2023 wordt ingezet, zal naar verwachting traag en onzeker verlopen. De automatische loonindexering heeft ons minder concurrentieel gemaakt met de buitenlandse markten, wat slecht nieuws is voor een exportgerichte provincie als Limburg.