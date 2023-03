Voka Limburg: "Te gemakkelijk om thuis te zitten en geld te verdienen"

Dols uit Zutendaal blaast dit jaar 75 kaarsjes uit. Een mijlpaal die het familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in meubilair, interieur en design, niet onopgemerkt voorbij laat gaan. “Naast de nodige festiviteiten zijn we vooral trots op onze vernieuwde toonzaal in Sittard en op het grootste kantoorproject dat we in jaren binnenhaalden”, vertelt gedelegeerd bestuurder Peter Jans. Het jubileumjaar van Dols is meteen goed gestart. “Wij zijn trots te mogen aankondigen dat wij een van onze grootste kantoorprojecten ooit hebben binnengehaald”, aldus Jans. “De ING-hoofdzetel in de Marnixlaan in Brussel staat sinds 2021 op de bewaarlijst van het Brussels erfgoed. Gordon Bunschaft ontwierp het iconische gebouw in de jaren ’50 en het ondergaat momenteel een grondige renovatie om te voldoen aan de hoogste ambities op vlak van milieu. Dols werkt mee aan de renovatie van het meubilair. Het gaat onder andere om 1.200 nieuwe werkplekken. We komen daarbij tegemoet aan de nieuwe behoeften van hun medewerkers voor een betere balans tussen samenwerken op kantoor en individueel thuiswerken.“ Daarnaast werd de toonzaal in Sittard vernieuwd. “Dols is al sinds 1979 in Nederlands-Limburg gevestigd. In een wereld waarin online shops alomtegenwoordig zijn, zetten we bewust in op een showroom. Een interieur draait voor ons rond beleving en daarom blijven we geloven in onze showrooms in Sittard en Zutendaal.” Derde generatie Dols werd 75 jaar geleden opgericht door Pierre Dols, de grootvader van gedelegeerd bestuurders Dries en Thijs Dols. “We zijn trots dat Dols 75 jaar en drie generaties later nog steeds bestaat en een gezond, groeiend bedrijf is”, vertelt Dries Dols. “Ons bedrijf is vooral actief in de office-, hospitality- en healthcare-sector en realiseerde al projecten voor architecten, bedrijven en investeerders.”