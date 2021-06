Voka Limburg: "We moeten langer werken om economische heropleving mogelijk te maken"

De economie schakelt weer een versnelling hoger, nu de vaccinatiecampagne enorm vooruit gaat en de horeca weer op volle toeren draait. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de economie groeit met 5,5 procent op jaarbasis. Ook UNIZO Limburg, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, merkt de laatste dagen een kentering in de cijfers. Volgens de werkgeversorganisatie komen we tegen eind dit jaar weer op hetzelfde niveau terecht als voor de coronacrisis. Hoopgevend nieuws dus. En dat is ook al te merken in de winkelstraten van Hasselt, want daar krijgen de handelaars opnieuw meer volk over de vloer.