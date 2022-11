Voka Limburg: 'Werknemers nemen ziekteverlof om voor hun kinderen te zorgen'

CD&V-kopstuk Wouter Beke moest opstappen als Vlaams minister van Welzijn door de problemen in de kinderopvang. Maar sinds het vertrek van Beke zijn de problemen alleen maar erger geworden. Veel erger. Door de sluiting van nog eens acht crèches in Limburg moeten de ouders van 200 kinderen plotsklaps op zoek naar kinderopvang. Door de crisis in de sector gaan ze die hoogstwaarschijnlijk niet vinden. Eén van die ouders is Kim uit Lommel, die vooral boos is om de manier waarop de ouders in de kou zijn komen te staan. En dan rijst de vraag : wat nu?