Voka over Noord-Zuid: "Schup moet nu in de grond"

- In Diepenbeek zijn dure wedstrijdpaarden zwaar gewond nadat ze in hun weide zijn aangevallen door wilde everzwijnen. Burgemeester Hermans wil een drijfjacht organiseren op de everzwijnen - 70 hectare bos gaat in vlammen op na schietoefeningen op het militair domein in Helchteren - In Bilzen doet een wegpiraat met opzet aan spookrijden. Zijn hallucinante rijstijl is vastgelegd door de dashcam van een andere bestuurder - Het is in onze provincie nergens goedkoper wonen dan in Voeren. In dit paradijselijk stukje Limburg is er de jongste jaren een grote instroom van Franstaligen - En in het tweede deel van onze reeks over een fusieproject voor Hasselt en Genk gaan we na wat zo'n fusie voor de rest van Limburg zou betekenen