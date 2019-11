Voka presenteert miniatuurversie van Noord-Zuid-verbinding

VDAB-Limburg heeft alles uit de kast moeten halen om 70 mensen te vinden die bereid zijn om te gaan werken in de eerste Jumbo-supermarkt in ons land, die vanochtend de deuren opendeed in Pelt. Dat komt doordat er in Noord-Limburg zo goed als geen werklozen zijn. Het werkloosheidscijfer in Pelt is 4,6 procent, zo vertelde VDAB-directeur Tinne Lommelen in ons middagnieuws.