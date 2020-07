Voka roept Vlaamse en federale overheid op om deze zomer met sterk relanceplan te komen

Nelissen Steenfabrieken in Kesselt bij Lanaken houdt geen collectief bouwverlof. De vraag naar gevelstenen is daarvoor te groot. Bouwwerven hebben een achterstand door de coronacrisis en willen die inlopen. Ook meer en meer mensen willen in die zogenaamde staycation renoveren en hebben daarvoor stenen nodig. Het familiebedrijf houdt dus voor het eerst in 99 jaar de fabriek en de showroom volledig open.