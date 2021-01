Ondanks de coronacrisis is het aantal Limburgse starters in 2020 met 5,18% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van studiebureau Graydon en Unizo Limburg. In 2020 werden er in onze provincie 8.530 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht. Dat is opnieuw een recordaantal. Het jaar ervoor, in 2019, werd er met 8.110 nieuwe starters ook al een recordaantal genoteerd. Limburg kent met een stijging van 5,18% ook het hoogste groeipercentage van alle Vlaamse provincies. 2020 startte sterk met stijgingen van het aantal starters in januari en februari. Omwille van de coronacrisis en de lockdown kenden de daaropvolgende drie maanden sterke dalingen in vergelijking met het jaar voordien. In de maanden maart, april en mei raapten 1.478 Limburgse kandidaat-ondernemers in volle crisistijd de moed bijeen om een zaak op te starten. Een jaar eerder waren dat er 1.888 in dezelfde periode. De zomerperiode na de lockdown werd door de starters gebruikt om een inhaalbeweging te maken. 2.203 zaken werden in juni, juli en augustus opgericht, tegenover 1.769 in dezelfde maanden van 2019. September én oktober noteerden ook nog duidelijke groeicijfers, al kende de maand oktober een vertraging na de nieuwe verstrengingen. De terugval tijdens de tweede lockdown in november, met 549 starters en een daling van 3,17%, bleef beperkt. Daardoor kon 2020 worden afgesloten met een recordaantal van 8.530 Limburgse starters.