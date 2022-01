VOKA wil telewerkregime mee opnemen in coronabarometer

In het vaccinatiecentrum in Hasselt werden vandaag zo'n 800 kinderen tussen 5 en 11 jaar gevaccineerd. Het was nog maar de tweede dag dat er kinderen van die leeftijd geprikt werden in Hasselt. Zo'n 10.000 kinderen kregen een uitnodiging om zich te laten vaccineren, een kwart heeft alvast een afspraak vastgelegd. Bij het vaccinatiecentrum in Hasselt zijn ze voorlopig tevreden met die respons. Ze doen er in ieder geval alles aan om het de jonge kinderen zo comfortabel mogelijk te maken.