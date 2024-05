In het handbal weten we morgen wie de nieuwe landskampioen is: Sporting Pelt of Achilles Bocholt. De Bocholtenaren wonnen de eerste wedstrijd van de finalereeks, maar vorige week was Pelt te sterk in eigen huis. En dus krijgen we morgen een belle in Pelt. Het Dommelhof zal morgen uitverkocht zijn, maar u hoeft niets van de beslissende wedstrijd te missen. U kan het live volgen via onze website TVL.be.