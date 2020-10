Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg stijgt opnieuw. Maar voorlopig staat onze provincie er nog steeds het beste voor. Met een 14-daags gemiddelde van 335 besmettingen per 100.000 inwoners, zit Limburg nog als enige provincie in niveau 3. Volgens de coronabarometer belandt een provincie in niveau 4, wanneer in 2 weken tijd de kritische drempel van 400 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden wordt. Alle andere provincies in België bevinden zich wel in niveau 4.