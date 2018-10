Volgt ontslag voor Maes? Lokeren-voorzitter Lambrecht wil eerst een gesprek.

Het parket van Limburg heeft een twintigtal tips binnengekregen na de sms-bom die het verstuurde aan 7.000 mogelijke getuigen van de moord eind augustus in de Damiaanhoeve in Elen in Dilsen-Stokkem. Volgens het parket zitten er ook enkele bruikbare tips bij die verder onderzocht zullen worden. Het is voor het eerst dat de gerechtelijke politie in ons land zo'n sms-bom verstuurt in het kader van een moordonderzoek.