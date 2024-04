Op 19 april trekt procureur Guido Vermeiren de deuren van het parket Limburg achter zich dicht. Hij wordt procureur-generaal in Antwerpen. Vermeiren was de eerste procureur die waarschuwde voor de georganiseerde misdaad in onze provincie. Nergens anders zijn er zoveel drugslaboratoria en cannabisplantages opgedoekt als in Limburg. "Als we kijken naar de jaren 2018 tot en met 2020, dan zat meer dan de helft van de labo's in ons land hier in Limburg", aldus Vermeiren. "Al is de tendens zich nu aan het ombuigen. Het probleem verspreidt zich intussen verder over het hele land en in limburg lijkt het aantal zelfs een beetje af te nemen."