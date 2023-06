door Tom Kums

En dan duiken we het zand in. Liam Everts stond vanmiddag voor de tweede keer op rij op het podium in de MX2-klasse. In de Grote Prijs van Indonesië werd hij tweede achter de 16-jarige Lucas Coenen. Jago Geerts maakte het Belgische podium compleet. Na de GP-zege twee weken geleden in Duitsland, opnieuw een knap resultaat dus voor de jonge Everts.