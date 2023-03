De Limburgse Imkersbond start met een pilootproject om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Door gebruik te maken van spring traps proberen ze in de lente de koningin te vangen zodat die geen nest meer kan bouwen. De val is specifiek ontwikkeld om enkel actieve koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. Dat de Limburgse Imkersbond dit pilootproject net nu uitrolt, is niet onlogisch. Vanaf maart verlaat de koningin van de Aziatische hoornaar namelijk de winterschuilplaats en bouwt een voorjaarsnest, vaak onder de beschutting van een tuinhuis of carport. Dit nest is kleiner dan het zomernest hoog in de bomen. De koninginnen zoeken op dat moment nog zelf naar voedsel en daar maakt spring trapping gebruik van. De val lokt de koningin immers met een mengsel van suiker, wijn en bier. De alcohol houdt bijen weg en de trechter met opening van 8 mm laat enkel de Aziatische hoornaar door. De Europese hoornaar is iets groter en kan daarom niet in de val. In Beringen zullen dit voorjaar meer dan 40 vallen de Aziatische hoornaar lokken. De bijenwerkgroep doet zo mee met het pilootproject van de Limburgse Imkersbond. “Omdat de Aziatische hoornaar sinds zijn intrede in Europa onder meer bijen bedreigt en de biodiversiteit sterk onder druk zet, is het belangrijk dat we deze invasieve soort bestrijden”, licht stadsimker en milieuschepen Tijs Lemmens toe. “Daarom doet de bijenwerkgroep mee met het eerste proefproject in België met selectieve vallen die enkel Aziatische hoornaars vangen. Naast de verkregen vallen zullen we een 40-tal bijkomende vallen monteren om gebiedsdekkend te werk te gaan in Beringen”, legt stadsimker Daniël Vloeberghs verder uit.