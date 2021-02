- De klas van het tienjarig meisje dat omkwam in een woningbrand in Leopoldsburg komt morgen samen om het trauma te verwerken. - Studenten krijgen eindelijk een perspectief. Vanaf 15 maart bieden hogescholen meer contactonderwijs aan. Als de coronacijfers blijven dalen.- Beringen is zwerfvuil beu. De pakkans werd verhoogd. Dankzij mobiele camera's konden al 303 sluikstorters betrapt worden. - Dode dieren opzetten het is een oude ambacht die plots terug springlevend is. Wij trekken naar Taxidermieke in Peer.- En het is Aswoensdag. De eerste in coronatijden. Het traditionele kruisje op het voorhoofd werd vervangen door een nieuw ritueel.