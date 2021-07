Voor het eerst in 250 jaar kraanvogels geboren in Limburg

- Het leger heeft niet veel geleerd uit de fouten die zijn gemaakt met Jürgen Conings. Ook vandaag nog hebben militairen met extreme ideeën toegang tot het wapendepot. Zo staat een militair die lid is van een motorbende uit Ham op de radar van de militaire inlichtingendienst. - In Zonhoven is een vrachtwagenchauffeur dood aangetroffen in zijn truck.- De start van de zomervakantie valt in het water en er is niet veel beterschap in zicht. Dat is een koude douche voor iedereen die een vakantie in eigen land heeft geboekt.- 93 procent van de Limburgers wil een coronavaccin. Daarmee ligt onze vaccinatiebereidheid bij de hoogste in de wereld. Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke wil dat de jongeren in september veilig naar school kunnen gaan.- En voor het eerst in 250 jaar worden er kraanvogels geboren in Limburg. Natuurpunt richt een kraanvogelwacht op om de locatie van de vogels te beschermen tegen nieuwsgierigen.