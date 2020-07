Voor het eerst in 4 maanden een antiekmarkt in Tongeren

We zitten officieel in een tweede coronagolf. Dat zegt professor Molenberghs. Maar er komt geen verstrenging van de maatregelen. De ministers vragen iedereen om de regels strikt op te volgen. Verder dan enkele vage afspraken komt het Overlegcomité, dat deze morgen samenzat niet. Op een verdere versoepeling moeten we niet rekenen. Ook in Limburg stijgt het aantal coronabesmettingen onrustwekkend. Na Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is nu Beringen aan de beurt. De burgemeesters moeten gaan praten met de lokale gemeenschappen, aldus Geert Molenberghs.De man en vrouw die in Lanaken zijn opgepakt voor een mislukte overval, komen ook in beeld als daders van het aanbrengen van racistische graffiti in de streek.Als wij Limburgers optimistisch en zelfzeker zijn, kunnen we alle problemen aan. Jos Lantmeeters brengt een boodschap van hoop in zijn eerste grote interview op TV Limburg na zijn benoeming tot gouverneur. En in Tongeren is de beroemde antiekmarkt weer gehouden. Voor het eerst in 4 maanden. Maar de vraag is: voor hoelang?