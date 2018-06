Voor het eerst in 60 jaar groeien er nieuwe wilde orchideeën in Voerens natuurgebied Altenbroek

- Een Hasseltse bejaarde geraakt met de bus sneller in Lommel dan bij haar man in het rusthuis enkele kilometers van haar woning. SP.A verzamelt honderden klachten over De Lijn in Hasselt. - In Neerpelt is het nieuwe logo van fusiegemeente Pelt onthuld. De nieuwe gemeente prijst zichzelf voortaan aan met de slogan Pelt is Pico Bello. - In het tweede deel van de TVL-reeks over de opening van het hotel Rentmeesterij in Bilzen bekijken we de impact van het project op het economisch leven in de stad. - En nog in Bilzen bezoekt Thibaut Courtois de kinderen van de lagere school waar hij zelf als kind naartoe ging.