door Birgit Van Asten

Voor het eerst in zeven jaar is er opnieuw een luchtballon gedoopt in Limburg. Tom Buekers liet zijn nieuwe luchtballon besprenkelen met wijwater door Priester Andy Penne. De kleurrijke ballon steeg voor het eerst op in Herk-De-Stad en is in Sint-Truiden veilig geland. In onze provincie zijn er slechts 4 luchtballonen, dat maakte deze inwijding ook zo speciaal.