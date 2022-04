Voor het eerst in twee jaar weer praesesverkiezingen aan Universiteit Hasselt

Een bachelor sociale wetenschappen, een master verpleeg- en vroedkunde en een master materionomics. Dat zijn de drie nieuwe studierichtingen die je vanaf volgend academiejaar aan de universiteit Hasselt kan volgen. De UHasselt kreeg vanmiddag groen licht van de Vlaamse regering. En de goedkeuring van nog eens twee nieuwe richtingen zit in de pijplijn. De beslissing is goed nieuws voor de universiteit die al langer vragende partij was voor een uitbreiding van het studieaanbod. Goed nieuws voor Limburg ook. Onze universiteit kan in de toekomst nog meer getalenteerde studenten ook in de eigen provincie een ruimer studieaanbod aanbieden.