"Het seizoen van Racing Genk is nu al geslaagd, wat er ook gebeurt in de play-offs." Dat zei onze analist Stijn Stijnen gisteren in TVL Sportcafé. Stijnen had lof voor de manier waarop Wouter Vrancken en de technische staf het vertrek van Paul Onuachu hebben opgevangen. En vindt ook dat de ploeg nu zonder druk play-off 1 mag instappen. "En dan is veel mogelijk. Zo niet alles.", klinkt het nog.