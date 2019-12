Voor het eerst Vlaams geld voor dierenasielen

Na de renovatie van het station, loopt ook de verfraaiing van de Hasseltse stationsbuurt serieuze vertraging op. Het oude, megalomane masterplan is van het buffet geveegd. Naar de prullenmand.- Het is een boerenjaar voor de Limburgse varkens. De prijs is in jaren niet meer zo hoog geweest en dat doet deugd na een lange crisis. Al zal de consument voor zijn kotelet meer moeten betalen. - In deze eindejaarsperiode eten we graag en veel. We vragen een diëtiste hoe we kunnen vermijden om met een indigestie het nieuwe jaar in te stappen.- En we hebben een exclusieve rondleiding in het voormalige NAVO-hoofdkwartier in de grotten van Riemst.