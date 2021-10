Voorbijgangers maken unieke beelden van wolf in Opoeteren

- De Limburgse werkgeversorganisaties pleiten voor verplichte vaccinaties en een brede invoering van het covid-safeticket om meer thuiswerk of een nieuwe lockdown te vermijden. - Meer en meer mensen wachten niet meer op een beslissing van de regering en dragen opnieuw een mondmasker nu de coronacijfers sterk stijgen.- Grootmoeder filmt wolf in Opoeteren. Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul legt uit hoe ze unieke beelden van de wolf kon maken nabij een bos waar ze met haar kleinkinderen ging wandelen.- De toestand van het slachtoffer van zinloos geweld op het Schlagerfestival in Hasselt is stabiel. Van de dader of daders is geen spoor. - En bij Racing Genk wordt voor het eerst openlijk over een crisis gesproken na de vijfde opeenvolgende nederlaag. We hebben het erover in TVL Sportcafé.