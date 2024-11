Zondag is er de eerste editie van het Motives Festival in het Dommelhof in Pelt. Het muziekfestival is in het leven geroepen om jonge en talentvolle jazzartiesten uit Belgisch en Nederlands Limburg meer podiumkansen te bieden. Naast het gewone publiek zullen er dan ook muziekprogrammatoren uit onze buurlanden aanwezig zijn om te bekijken of ze de talenten een kans in het buitenland kunnen geven. Eén ding is zeker: saai wordt het niet, want op het Motives Festival krijgt Jazz in de meest uiteenlopende vormen een kans.