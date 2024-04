- Minister Jo Brouns reageert na het afschieten van subsidies aan Agropolis in Kinrooi. Hij ziet een beschadingingsoperatie.- Exit Veerle Heeren, gewezen minister en oud-burgemeester van Sint-Truiden. Cd&v zet haar uit de partij.- Er komen slimme slagbomen aan drie bovengrondse parkings in Hasselt. Voor shoppers en toeristen stijgt de parkeerdruk.- In Tongeren is een volksjury gekozen voor de assisenzaak over de fruitplukkersmoord.- En de Truiense kunstenaar Tom Herck triomfeert met een werk op een toplocatie in Venetië.