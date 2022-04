Voormalige legerkazerne in Tongeren wordt omgetoverd tot appartementen en handelsruimtes

- Verrassing op het assisenproces over de moord op Luana. De advocaat van beklaagde Emrah wraakt de voorzitter. Nu ligt het proces stil, we gaan live naar Tongeren voor meer uitleg.- Het uitstel van het proces heeft geen gevolgen voor het assisenproces over de moord op Silvio Aquino. Daarvoor start dinsdag de jurysamenstelling. We blikken vooruit op één van de grootste processen in de geschiedenis van het Limburgse hof van assisen.- In de gevangenis van Hasselt trainen gedetineerden honden uit het asiel van Genk om hen voor te bereiden op adoptie in een gezin.- Bij Racing Genk groeit opnieuw het geloof in Europees voetbal na drie zeges op rij zonder tegendoelpunt. Mits winst tegen Mechelen kan het zelfs leider worden in de Europe Play-Offs.- En een beer uit het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vindt een nieuwe thuis in Schotland.